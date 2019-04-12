Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ICRC Başkanı Peter Maurer ve beraberindeki heyet ile Dışişleri Bakanlığı arasındaki görüşmelerin devam ettiğini duyurdu.

Maduro, görüşmelerin, Kızılhaç'ın bütün unsurlarının ülkenin farklı bölgelerinde tek çatı altında çalışma yürütmesine imkan sağlayacak noktaların belirleneceği bir anlaşma üzerinde yoğunlaştığını açıkladı.

"Bütün meşru yardımlar başımızın üzerine"

Anlaşma ile Birleşmiş Milletlerin (BM) de çalışma yürütebileceğini ifade eden Maduro, çalışmaların "yanlış tanıtmaya, siyasi manipülasyona ve politik bölünmeye meydan vermeyecek, Venezuela'nın egemenliğine saygı içinde ve güvenlik protokollerine uyacak" şekilde gerçekleştirilmesinin önemini vurguladı.

Maduro, "Halkımızın menfaatlerini temin eden ve anlaşmalarla sabitlenmiş bütün meşru yardımlar başımızın üzerine." dedi.

Venezuela'da 3'üncü ayını dolduran siyasi buhranda, "insani kriz" tartışmaları önemli yer tutuyor.

Kendini geçici devlet başkanı ilan eden ve ABD başta olmak üzere birçok batı ve Latin Amerika ülkesinin desteğini alan Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido liderliğindeki muhalefet, Venezuela'da bir "insani kriz" yaşandığı iddiasıyla ülkeye 23 Şubat'ta Kolombiya sınırından ABD'nin insani yardımlarını sokma girişiminde bulunmuş ve iki ülkeyi birbirine bağlayan sınırdaki köprülerde birkaç gün süren arbedeler yaşanmıştı.

Kaynak: AA