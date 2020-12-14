Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 16:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Venezuela açıklarında bot battı: 14 göçmen öldü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Trinidad ve Tobago'ya gitmek için yola koyulan botta hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin 2'si çocuk.
Bottaki grup, 6 Aralık'ta kuzeydoğudaki Sucre eyaletine bağlı Güiria'dan yola koyulmuştu.
Uluslararası Göç Örgütüne (IOM) göre, ekonomik ve siyasi krizden kaçmak için son 5 yılda 5,4 milyon kişi Venezuela'yı terk etti.
Venezuelalıların göçü, Latin Amerika ve Karayipler'in yakın tarihindeki en büyük göç dalgası olarak öne çıkıyor.
Geçen yıl da en az 2 tekne Trinidad ve Tobago'ya giderken kaybolmuştu.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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