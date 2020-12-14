Bottaki grup, 6 Aralık'ta kuzeydoğudaki Sucre eyaletine bağlı Güiria'dan yola koyulmuştu.

Uluslararası Göç Örgütüne (IOM) göre, ekonomik ve siyasi krizden kaçmak için son 5 yılda 5,4 milyon kişi Venezuela'yı terk etti.

Venezuelalıların göçü, Latin Amerika ve Karayipler'in yakın tarihindeki en büyük göç dalgası olarak öne çıkıyor.

Geçen yıl da en az 2 tekne Trinidad ve Tobago'ya giderken kaybolmuştu.