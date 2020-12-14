Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 16:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı ile aşı konusunu görüştü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile COVID-19’la mücadele ve aşı ile ilgili işbirliği hakkında görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele ve aşı konusunda iş birliği konuları ele alındı.
Bakan Çavuşoğlu, Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes ile de telefonda görüştü.
Etiketler: Aşı Çalışmaları Çin Mevlüt Çavuşoğlu
Son Haberler
- 16:30
- 16:37
- 16:33
- 16:10
- 16:08
Sıradaki Haber
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Yılbaşında şehirler arası seyahat kısıtlaması olabilir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz