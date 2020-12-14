Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 15:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.25'te başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda gündem, kira düzenlemesi ve koronavirüs ile mücadele olacak.
Sokak kısıtlamasından aşı çalışmalarına, eğitimden ekonomiye tüm başlıklar masada olacak.
Çin'den sipariş edilen aşıların uygulanacağı süreçle ilgili detaylar da değerlendirilecek. Yerli aşı çalışmaları gözden geçirilecek.
Yerli aşı çalışmaları gözden geçirilecek.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
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