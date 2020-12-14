Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) kuruluşunun 60. yıl dönümü için bir video mesaj gönderdi.

Türkiye'nin başlangıcından itibaren üyesi olduğu OECD'nin kuruluşunun 60. yıl dönümünü tebrik ederek konuşmasına başlayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Türkiye olarak dengeli ekonomik büyümeyle kalkınmanın temini, refah ve istihdamın artırılması hedefleri doğrultusunda OECD’de etkin bir iş birliği ve dayanışma sergiliyoruz. Teşkilat, 60 yıldır hazırladığı anlaşmalar ve sözleşmelerle, iyi uygulama örnekleriyle, oluşturduğu standartlarla, paylaştığı tavsiye ve istatistiki tahlillerle küresel ekonomide önemli bir aktör olduğunu kanıtlamıştır."

Türkiye salgın döneminde 156 ülkeye yardım eli uzattı

COVID-19 salgınının ne kadar kırılgan bir dünyada yaşadığımızı ve esasen birbirimizle ne kadar bağlı olduğumuzu bir kez daha gösterdiğini söyleyen Erdoğan, "Türkiye olarak bu dönemde insanımızın sağlığı için gereken tüm tedbirleri alırken, ekonomik faaliyetlerimizi aksatmamak için çaba harcadık. Ekonomik İstikrar Kalkanı ve Sosyal Koruma Kalkanı paketleriyle girişimcimizin, esnafımızın, dezavantajlı kesimlerin yanında olduk. Salgın şartlarına rağmen hem kamu kuruluşlarımız hem özel sektörümüz yatırımlarını artırarak sürdürüyor. Küresel sorumluluk bilinciyle uluslararası yardımlaşma ve dayanışmayı da asla ihmal etmiyoruz. Türkiye olarak şimdiye kadar 156 ülke, 9 uluslararası kuruluşa yardım sağladık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, OECD Genel Sekreteri'ni tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kriz halinde hayata geçirilen bu iş birliği ve dayanışmanın kalıcı olmasını temenni ettiklerini de anlattı.

"Kasım ayının sonunda tertiplenen çevrimiçi G20 Liderler Zirvesi’nde de değindiğim üzere uluslararası iş birliği, gelişmekte olan ülkeler ile mülteciler ve yerlerinden edilmiş kişileri önceleyerek yürütülmelidir. Bu konuda OECD’nin öncü bir rol oynaması gerektiğine inanıyorum. Sayın Genel Sekreter’i hizmet döneminde teşkilata etkin şekilde yön verip, üye ülkeleri ortak çalışma anlayışıyla mutabakata sevk ettiği için tebrik ediyorum. Bu vesileyle etkinliğin icrasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum."