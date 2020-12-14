Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 13:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kurum: İzmir'de hasar tespiti için çalışmalarımızı sürdürüyoruz
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de meydana gelen sel nedeniyle il müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'de meydana gelen selde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diledi.
Kurum, "İl müdürlüğü ekiplerimizle hasar tespiti için bölgede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İzmir'imize geçmiş olsun. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun" açıklamasında bulundu.
İzmir'de meydana gelen selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. İl müdürlüğü ekiplerimizle hasar tespit için bölgede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İzmir'imize geçmiş olsun. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun.— Murat KURUM (@murat_kurum) December 14, 2020
Etiketler: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Murat Kurum
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