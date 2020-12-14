Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'de meydana gelen selde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diledi.

Kurum, "İl müdürlüğü ekiplerimizle hasar tespiti için bölgede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İzmir'imize geçmiş olsun. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun" açıklamasında bulundu.