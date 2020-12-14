Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK'nın kent merkezindeki yapılanmasına soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında HDP Gaziantep İl Başkanlığında arama yapıldı.

Aramada "HDP yerel seçim komisyonu aday adayı değerlendirme raporu" başlıklı doküman ele geçirildi. Ele geçirilen rapordaki çarpıcı detaylar, hazırlanan iddianamede yer aldı.

Aday olacak kişinin yakınının 9 ay cezaevinde kalması, kardeşinin PKK içinde faaliyet yürütürken ölmesi, PKK/KCK davasından 4 yıl cezaevinde kalması gibi hususlar, aday olacak kişiler tarafından HDP komisyonuna referans olarak sunuldu.

Gaziantep 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, terör örgütünün "siyasi parti faaliyetleri" adı altında eylemlerine devam ettiği bilgisi yer aldı.

30 sanık hakkında 30 yıla kadar hapis isteniyor

İddianamede, HDP ve DBP yöneticileri ile 2 CHP'li ilçe belediye meclisi üyesinin de arasında bulunduğu 18'i tutuklu 30 sanık hakkında, 2 yıldan 30 yıla kadar hapis isteniyor.