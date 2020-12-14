Tüm ülkelerde gündemin bir numaralı konusu: Yeni tip koronavirüs (COVID-19).

Her ülke kendi cephesinde koronavirüsle mücadele ediyor. Virüs, her saniye kendine yeni bir beden bulup yerleşiyor. Hastalığa yakalanan sayısı artıkça, yeni hastaneler de artıyor.

Burası, pandemi sürecinden bu yana en çok hasta yoğunluğunun yaşandığı hastanelerden biri. Avrupa'nın en büyük hastanesi... Ankara Şehir Hastanesi. Koronavirüsle müdadelede en kritik yerlerden biri. İçinde her gün yeni bir hikaye, dakikalar içinde yiten hayatlar, saniyelerle savaşan sağlıkçılar var. İşte mücadelenin baş aktörleri, doktorların bir günü...

1. bölüm: Doktorların bir günü

“Anne, güneş batmadan evde ol...”

2 çocuk annesi Doç. Dr. Gülhan Kurtoğlu, oğluyla her gün aynı vedalaşmayı yaşıyor. Ancak, insanları sağlığına kavuşturmak için çıktığı evine çok geç saatlerde dönebilir. Bugün, o günlerden biri.

[Fotoğraf: TRT Haber ]

Doç. Dr. Kurtoğlu, için hastanenin acil servisinde nöbet zamanı. Kurtoğlu, Ankara Şehir Hastanesi'nde COVID ile mücadele eden ekibin içinde. O ve ekip arkadaşları, pandemi kurulunda hastaların bir an önce taburcu edilmesi için her gün bir sonraki basamağı değerlendiriyor. Hastanede, tüm servisler birbiriyle koordineli çalışıyor.

Rutin olarak hastaları kontrol eden Gülhan Kurtoğlu, hastalara temas ederken tedbirlerini en üst düzeyde alıyor, onlara moral olabilmek için enerjisini daima yüksek tutuyor.

[Fotoğraf: TRT Haber ]

Kalabalıkla bulaşan hastalık, ölüme yalnız götürüyor. Gülhan Kurtoğlu’nun anlattıkları, bu cümleyi şöyle açıklıyor:

“Sadece kendimiz için değil, ailemiz için de dikkat etmemiz gerekiyor. Ev içi bulaşlar çok yüksek. Annesi, babası, kardeşi, çocuğu hepsi birden pozitif. Bazılarının yatış ihtiyacı var. Biri acilde, biri serviste yatıyor. Herkes pozitif olunca, hastaların ihtiyacını karşılayacak bir yakını olmuyor. Kimi pozitif kimi takipte kimi korkuyor. Vefat edenlerin cenaze işlemleri yapılamıyor. Yalnız bir ölüm oluyor.”

Doktor kimliğinden çıkıp anne kimliğine dönüyor

Doç. Dr. Gülhan Kurtoğlu’nun hastalarla olan diyaloğu ve hayat dolu kimliği, vakaların iyileşme sürecinde büyük önem taşıyor. Diğer doktorlar gibi her gün onlarca hastaya umut aşılıyor. Gün sonundaysa, doktor kimliğini çıkarıp anne kimliğine dönüyor.

[Fotoğraf: TRT Haber ]

Kurtoğlu, virüsle burun buruna geldiği her günün sonunda eve en az riskle gitmek zorunda:

“Çocuklarım beni kapıda görünce hemen sarılmak istiyorlar. Onları biraz bekletiyorum. 'Birazdan geliyorum çok öpeceğim sizi' diyerek, beni beklemelerini söylüyorum.’ Kendimi en iyi şekilde dezenfekte etmem, kıyafetlerimi değiştirmem gerekiyor. İyice temizlendikten sonra onlara doya doya sarılabiliyorum.”

Ankara Şehir Hastanesinde COVID'le mücadele serisinin 2'nci bölümü "Yoğun bakımda bir gün" yarın TRT Haber'de.