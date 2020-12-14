Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 11:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta terör operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 18 zanlıdan 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nce 7-13 Aralık'ta il genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheliden 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 7'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 6'sının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele
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