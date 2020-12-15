Dünya artık bir dönüm noktasında. 1 yıl önce ortaya çıkan bir salgın zaman, mekan ve kişi ayırt etmiyor, saniyeler içinde yayılıyor. Virüs, her saniye kendine yeni bir beden bulup yerleşiyor. Hastalık artıkça, yeni hastaneler de artıyor.

Burası, pandemi sürecinden bu yana en çok hasta yoğunluğunun yaşandığı hastanelerden biri. Avrupa'nın en büyük hastanesi... Ankara Şehir Hastanesi. Koronavirüsle müdadelede en kritik yerlerden biri. İçinde her gün yeni bir hikaye, dakikalar içinde yiten hayatlar, saniyelerle savaşan sağlıkçılar var.

İşte COVID'le mücadele serisinin ikinci bölümü, saniyelerin en anlamlı olduğu yerde, yoğun bakımda bir gün.

2. bölüm: Yoğun bakımda bir gün

Salgınla mücadelede en büyük yük şüphesiz yoğun bakımların. Burası virüse en yakın olunan yer. Bu süreçte dünya çapında normalden çok daha fazla hasta yoğun bakım tedavisine ihtiyaç duyuyor

Tedbirler en üst düzeyde olmak zorunda. Bu hem hastanın hem sağlık personelinin güvenliği için hayati önemde. Sağlıkçılar, siperlik, maske, gözlük ve koruyucu kıyafetleriyle bulaş riskini en aza indiriyor.

[Fotoğraf: TRT Haber (Yoğun bakım servisi)]

Hastanenin 750 yoğun bakım yatağının 500'ü COVID’li hastaya ayrılmış durumda. Ankara Şehir Hastanesi’nin "1/C COVID Yoğun Bakım Ünitesi", COVID’li ağır hastaların alanı. Burada, 24 yatak var. Hastaların 24 saat bakımını 49 hemşire yürütüyor.

1 ay sonra yoğun bakımdan çıkmayı başardı

Uzman doktorlar burada her gün hasta verilerini takip ediyor. Amaçları, virüsün en yakında olduğu yoğun bakımdan hastaların iyileşip bir an önce çıkması. Bunu başarabilen örnekler nadir... 1 aylık mücadeleden sonra yoğun bakımdan çıkmayı başaran o nadir hastalardan biri, son testi negatif çıkan Selvi Teyze.

[Fotoğraf: TRT Haber]

“1 ay kalmışım yoğun bakımda. Gerisini hatırlamıyorum. Yoğun bakımda kendime geldikten sonra buraya getirdiler. Burada hemşireler, doktorlar çok iyi. Allah onlardan razı olsun.”

Selvi Ceyhan, yoğun bakımda tam 21 gün entübe kaldı, üstelik kronik rahatsızlığı vardı. Yoğun bakıma alındıktan sonra eşi de 3 gün sonra aynı hastalık nedeniyle tedaviye alındı. 25 gün sonra eşini kaybeden Selvi Teyze, umudun tükendiği yerde virüsü vücudundan atmayı başardı. 32’nci günün sonunda oğluyla el ele çıktı servisten.

"Biz hastaları iyileştirmek için yemin ettik..."

Peki hayata tutunuşlara canları pahasına destek veren sağlık personeli, kat kat tulumlar, maskeler ve buğulu gözlükler içinde cephede nasıl ayakta kalıyor?

Bu soruya en güzel yanıtı Koronavirüs Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Seval İzdeş veriyor:

"Salgın olması bizim işimizin parçası. Savaş da çıkabilir, ortasında kalabiliriz… Biz hastaları iyileştirmek için yemin ettik. Biz bu sürecin bir parçasıyız. Bazen ekip arkadaşlarım yılıyor. Enfeksiyon kendilerine geçecek diye endişeleniyorlar. Onlara da işimizi gereğini hatırlatıyorum. Biz hastaları iyileştirmek için yemin ettik..."

Ankara Şehir Hastanesi'nde COVID'le mücadele serisinin 3. bölümü "İyileşen hastalar" yarın TRT Haber'de.