Haber Giriş: 15 Aralık 2020 Salı 10:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'da 354 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: Reuters]
Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 143 bin 709'a yükseldi.
Son 24 saatte 22 bin 336 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 906 bin 507'ye çıktı.
Virüs bulaşan 9 milyon 422 bin 636 kişi sağlığına kavuştu.
COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke konumunda.
Etiketler: Hindistan Koronavirüs
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