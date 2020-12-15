Son 24 saatte 22 bin 336 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 906 bin 507'ye çıktı.

Virüs bulaşan 9 milyon 422 bin 636 kişi sağlığına kavuştu.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke konumunda.