Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 13:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çavuşoğlu'ndan AGİT Milli Azınlıklar Yüksek Komiseri Abdrakhmanov'a tebrik telefonu
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Milli Azınlıklar Yüksek Komiseri Abdrakhmanov'u yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Milli Azınlıklar Yüksek Komiseri Kairat Abdrakhmanov ile telefonda görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, AGİT Milli Azınlıklar Yüksek Komiserliği görevine getirilmesi dolayısıyla Abdrakhmanov'u kutladı.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu
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