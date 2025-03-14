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Dünya
AA 14.03.2025 08:00

Venezuela, ABD'den sınır dışı edilen vatandaşlarını almak için uçuşlara yeniden başlayacak

Venezuela, ABD tarafından sınır dışı edilen vatandaşlarını ülkeye geri getirmek amacıyla uçuşlara yeniden başlayacağını duyurdu.

Venezuela, ABD'den sınır dışı edilen vatandaşlarını almak için uçuşlara yeniden başlayacak

Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, ABD’de bulunan Venezuelalıların ülkeye getirilmesi konusunda ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Richard Grenell ile anlaşmaya varıldığını belirtti.

Rodriguez, Venezuelalıların ülkeyi terk etme sebebinin ABD yaptırımlarının bir sonucu olduğunu vurgulayarak, "Nerede olurlarsa olsunlar yurttaşlarımızla ilgileneceğimizi bir kez daha teyit ediyoruz. Evlerine, anavatanlarına dönen Venezuelalıların yaşadığı mutluluk bizi de mutlu edecek." ifadelerini kullandı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 8 Mart'ta yaptığı açıklamada, isim vermeden ABD'yi eleştirerek, "İletişim kanallarına zarar verdiler. Ben bu kanalları açık tutmaya çalışıyorum çünkü yalnızca göçmen oldukları için hapsedilen ve haksız yere zulme uğrayan tüm Venezuelalıları ülkeye geri getirmek istiyorum.” ifadelerine yer vermişti.

Venezuela, ABD tarafından sınır dışı edilen düzensiz göçmenlerden 177'sini 22 Şubat'ta, 242'sini ise 25 Şubat'ta ülkeye geri getirmişti.

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