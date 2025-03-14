Parçalı Bulutlu 14.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
CNN International 14.03.2025 07:50

Tarihin en büyük canlılarından birinin tahmin edilenden daha büyük olduğu ortaya çıktı

Yeni bir araştırmaya göre, tarih öncesi dönemin en büyük yırtıcılarından megalodon, önceki tahminlerden 9 metre daha uzun olabilir.

Tarihin en büyük canlılarından birinin tahmin edilenden daha büyük olduğu ortaya çıktı

Daha önce yaklaşık 15 metre uzunluğunda olduğu düşünülen dev köpekbalığının, aslında 24 metreye kadar ulaşabileceği belirlendi.

Araştırmayı yürüten bilim insanları, megalodonun sanılandan daha ince ve uzun bir gövdeye sahip olduğunu, büyük beyaz köpekbalığına değil, daha zarif yapılı limon köpekbalıklarına benzediğini ifade ediyor.

Megalodonun tam boyutu ne kadardı?

Bugüne kadar megalodona ait eksiksiz bir fosil bulunamadı. Ancak araştırmacılar, tarih öncesi dev köpekbalıklarının omurga fosilleri ile günümüzde yaşayan köpekbalıklarının anatomisini karşılaştırarak bu yırtıcının gerçek boyutlarını tahmin etti.

Chicago’daki DePaul Üniversitesi'nden biyolog Dr. Kenshu Shimada ve ekibi, 145 canlı ve 20 soyu tükenmiş köpekbalığı türünün vücut oranlarını analiz etti. Bu verilere dayanarak yapılan hesaplamalar, megalodonun uzun ve ince bir gövde yapısına sahip olduğunu gösterdi.

Dr. Shimada, "Megalodonun, büyük beyaz köpekbalığının devasa bir versiyonu olduğu fikrinden uzaklaşmalıyız" dedi.

Dev yırtıcı, milyonlarca yıl boyunca okyanuslara hükmetti

Megalodon, yaklaşık 15 milyon yıl önce ortaya çıktı ve 3,6 milyon yıl öncesine kadar dünya okyanuslarında en güçlü yırtıcılardan biri olarak yaşamını sürdürdü. Ancak insanlarla hiçbir zaman aynı dönemde var olmadı.

Bilim insanları, megalodonun daha büyük ve daha verimli hareket edebilmek için ince yapılı bir gövde geliştirdiğini düşünüyor. Tıpkı mavi balinaların uzun ve ince vücutları sayesinde 30 metreyi aşabilmesi gibi, megalodon da bu özellikleriyle önceki tahminlerden çok daha büyük bir uzunluğa ulaşmış olabilir.

Araştırmanın sonuçları Palaeontologia Electronica dergisinde yayımlandı.

ETİKETLER
Araştırma Bilimsel Araştırma
Sıradaki Haber
Fizikçiler ışıktan süper katı bir madde oluşturdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:21
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
09:07
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu
09:02
Araçlarda alkol kilidi kurulumu için şartlar belirlendi
08:28
İran'dan ABD'nin yeni yaptırımlarına tepki
09:09
308 suç kaydı olan şüpheli JASAT'tan kaçamadı
08:13
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki zincirleme kaza: 2 yaralı
İstanbul'da dolunay
İstanbul'da dolunay
FOTO FOKUS
Asr-ı Saadetin İzinde: Hz. Muâz b. Cebel
Asr-ı Saadetin İzinde: Hz. Muâz b. Cebel
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ