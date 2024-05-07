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Dünya
AA 07.05.2024 10:34

Venedik, günübirlik ziyaretçilerden 8 günde 700 bin euro kazandı

İtalya'nın kanallarıyla ünlü Venedik kentinde, şehri günübirlik ziyarete gelen turistlere yönelik 25 Nisan'da başlatılan "giriş ücreti" uygulamasının ilk 8 gününde 700 bin eurodan fazla gelir sağlandığı bildirildi.

Venedik, günübirlik ziyaretçilerden 8 günde 700 bin euro kazandı
[Fotograf: Reuters]

İtalyan Corriere della Sera gazetesinin haberine göre, 25 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde, kente gelen 144 bin 645 günübirlik ziyaretçi, 5 euroluk giriş ücretini ödedi. Böylece, Venedik kenti 723 bin 225 euroluk kazanç elde etti.

Haberde, giriş ücretinin alındığı ilk 8 gün boyunca elde edilen söz konusu gelirin, 7 ayda beklenen kazanç seviyesine denk olduğu ifade edilirken, bu durumun belediye yönetiminin beklentilerinin de üzerinde olduğu kaydedildi.

Ayrıca gazetenin haberinde, giriş ücreti uygulamasının kente olan turist akınını durdurmadığı yorumu da yapıldı.

Venedik'e giriş ücreti uygulaması

Venedik Belediye Meclisinin kentteki turist yoğunluğunu kontrol altına almak maksadıyla Eylül 2023'te kabul ettiği "Venedik'e giriş ücreti" uygulaması, bu yıl ilk aşamada yoğunluk oluşması beklenen bazı tatil günlerini de kapsayan 29 günde denenecek.

Venedik'e günübirlik ziyaretleri belirlenen 29 güne denk gelen turistler, "Contributo di Accesso a Venezia" (Venedik'e Giriş Ücreti) adıyla oluşturulan siteden rezervasyon yaparak giriş ücretlerini ödeyebilecek.

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