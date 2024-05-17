Vatikan: Meryem Ana hayaleti ve kan damlayan haçlara temkinli yaklaşın

Papa Francis, geçen yıl İtalyan RAI televizyonuna Meryem Ana hayaletlerinin "her zaman gerçek olmadığını" ve dikkatleri kendi üzerine çekmekten hoşlananlar olduğunu söyleyerek bu tür olaylara şüpheyle yaklaşmıştı.

Vatikan'ın Doktrin Ofisi (DFF), 1978 kurallarının yerini alan bir belgede, bu tür olayların dolandırıcılık olabileceği ve mali kazanç veya kişisel kült yaratma amacıyla istismar edilebileceği için çok dikkatli değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

DDF, kural olarak, bu gibi durumlarda piskoposların normalde bir nihil obstat (Kilise tarafından verilen tastikname) yayınlaması gerektiğini söyledi.

Bu, aslında, bu olgunun Vatikan tarafından resmi olarak "doğaüstü" olarak tanınıp tanınmayacağı konusunu açık bırakan, ibadete izin veren bir karar.

Ancak böyle bir tanınma son derece nadir.

Cuma günkü belgede adı geçmese de bunun bir örneği, 1981'den bu yana Meryem Ana'nın tekrar tekrar görüldüğünün rapor edildiği Bosna'daki popüler Medjugorje tapınağı.

DDF, sahte olan olgulara tapınmayı yasaklayacak veya sınırlandıracak adımlar da dahil olmak üzere beş karar daha verebileceğini söyledi.

DDF, piskoposların kararlarını yayınlamadan önce her zaman Vatikan'ın onayını alması gerektiğini belirterek, istisnai durumlarda papanın veya bizzat bakanlığın yerel Kilise yetkililerini devre dışı bırakarak doğrudan müdahale edebileceğini belirtti.