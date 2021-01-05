Gelişen ekonomisi ve artan nüfusuyla Afrika kıtası, Çin dışişleri bakanlarının 1990’ların başından beri yeni yıldaki ilk ziyaretlerini yaptıkları yer oldu.

Çin, halihazırda kıtanın en büyük ticaret ortağı konumunda.

Pekin yönetimi, yeni yılın ilk haftasında kıtadaki nüfuzunu artırmak için yine harekete geçti.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 5 ülkeyi ziyaret etmek üzere Afrika'ya gitti.

Kıtada aşıya erişimde zorluk, Çin'in elini güçlendiriyor

Afrika ülkeleri koronavirüs aşısına erişimde zorluk yaşıyor. Pekin, geliştirdiği koronavirüs aşılarını bu ülkelere de satmak istiyor.

Çin aşılarının soğuk zincire ihtiyaç duymadan dağıtılabilmesi, Afrika ülkeleri için cezbedici bir faktör olarak öne çıkıyor.

Kıta ülkelerinin geri kalmış sağlık altyapılarının oluşturduğu boşluğu da Çin menşeli ürünler dolduruyor.

Çin'e borçlar artıyor

Öte yandan, birçok Afrika ülkesinin Çin’e olan borcu alarm vermeye başladı.



Bu ülkelerin Çin aşısını ve diğer sağlık ekipmanlarını alması bu borcu daha da artıracak.