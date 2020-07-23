Merkezi Washington'da bulunan "Nükleer Tehdit Girişimi" (NTI) adlı sivil toplum kuruluşunun yayımladığı, 1 kilodan fazla nükleer silah yapımında kullanılabilecek maddeye sahip 22 ülkenin değerlendirildiği raporda, Kuzey Kore, güvenlik protokollerinin işlerliği bakımından sonuncu sıra yer aldı.

Raporu hazırlayan uzmanlar, kazaların önlenmesi ve nükleer silahların terörizm için kullanılmasının önlenmesine yönelik tedbirlerin yetersizliğine dikkati çekti.

Ülkelerin, güvenlik tedbirlerine göre 100 üzerinde puanlandığı raporda, Kuzey Kore 100 üzerinden 19 puan alabildi.

Raporda, ülke yönetiminin nükleer programı konusunda şeffaf olmadığına, kamuya açık bilgilerin yetersizliğine dikkat çekildi.

Kuzey Kore, kuruluşun 2012'den bu yana hazırladığı raporlarda, son 5 yıldır son sırada yer alıyor.

ABD'li Senatör Sam Nunn ve CNN televizyonunun kurucusu iş adamı Ted Turner tarafından 2001'de kurulan NTI, kitle imha silahlarının yol açabileceği kazaları ve terör saldırılarını önlemek amacıyla bilgilendirici faaliyetler yürütüyor.