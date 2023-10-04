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Dünya
AA 04.10.2023 16:49

Ürdün'den İsrail'e "Mescid-i Aksa" notası

Ürdün, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki baskın ve saldırılara tepki olarak İsrail'e protesto notası verdi.

Ürdün'den İsrail'e "Mescid-i Aksa" notası
[Fotograf: AA]

Ürdün Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı, Amman'daki İsrail Büyükelçiliğine resmi bir protesto notası gönderdi.

Protesto notası, aşırılık yanlıları, fanatik yerleşimciler ve İsrail Meclisi üyelerinin İsrail polisinin korumasında, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına tepki olarak verildi.

İsrail'in Doğu Kudüs'te işgalci güç olarak bulunduğu hatırlatılan açıklamada, İsrail'in Doğu Kudüs şehri ve Mescid-i Aksa başta olmak üzere şehirdeki tüm kutsal mekanlarla ilgili olarak uluslararası hukuka, özellikle de uluslararası insani hukuka dayanan yükümlülüklerini yerine getirmesinin gerekliliği vurgulandı.

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları sürüyor
Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları sürüyor

Açıklamada ayrıca, İsrail'in kışkırtıcı eylemleri durdurması ve Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin otoritesine saygı göstermesi gerektiği hatırlatıldı.

Fanatik Yahudi yerleşimciler "Sukot (Çardaklar) Bayramı" bahanesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskınlarını sürdürüyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde sabah namazının ardından varlığını artıran İsrail polisi, demir bariyerler ile kontrol noktaları oluşturarak Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermemişti.

Fanatik Yahudiler Doğu Kudüs'teki kilisenin önüne tükürdü
Fanatik Yahudiler Doğu Kudüs'teki kilisenin önüne tükürdü

İsrail'de hahambaşılığı Mescid-i Aksa baskınlarına izin vermiyor

İsrail'deki Hahambaşılığı fetvaları doğrultusunda, Yahudilerin çoğu Mescid-i Aksa'ya baskın eylemlerinden uzak duruyor.

Ancak radikal Yahudi bazı gruplar, Mescid-i Aksa'nın yerine "Heykel Dağı" (Tapınak Dağı) inşa etme çağrıları eşliğinde İsraillileri Aksa'da dini ritüeller yapma gerekçesiyle baskınlara teşvik ediyor.

Yahudiler, İsrail'in tek taraflı kararı ve bazı fanatik örgütlerin girişimleriyle 2003'ten bu yana polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya giriyor.

Mescid-i Aksa'yı 1994'ten beri himayesinde tutan Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, fanatik Yahudilerin kutsal mekana girmesini baskın diye niteliyor.

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