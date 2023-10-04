ABD Başkanı Biden, Katar Emiri Şeyh Temim ile telefonda görüştü

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Biden, Katar Emiri Şeyh Temim ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki lider, bölgesel ve küresel zorlukları ele almak üzere birlikte çalışmaya kararlı olduklarını belirtti.

Biden, ABD ile İran arasında yapılan tutuklu takasına destek vermesinin yanı sıra Afganistan halkına yönelik desteğinden dolayı Katar'ı takdir etti.

Savunma ve güvenlik işbirliğini derinleştirme konusunda kararlılıklarını vurgulayan iki lider, daha barışçıl, güvenli, müreffeh ve istikrarlı bir Orta Doğu bölgesi için ortak vizyonlarını ilerletme konusunu da ele aldı.

- İran'ın Güney Kore'de dondurulan petrol gelirleri tutuklu takasıyla serbest bırakıldı

ABD ve İran, 10 Ağustos'ta ABD'de tutuklanan 5 İran vatandaşı ile İran'da tutuklu 5 ABD vatandaşının takası ve İran'ın Güney Kore'deki yaklaşık 6 milyar dolarlık bloke edilen petrol gelirine erişimi konusunda anlaşmıştı.

Katar ve Umman'ın aracılığında varılan anlaşma kapsamında söz konusu kişiler, 18 Eylül'de yaklaşık 5,6 milyar avronun Katar'daki bankalarda İran'a ait 6 hesaba aktarılmasının ardından serbest bırakılmıştı.