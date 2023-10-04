Karabağ'daki antiterör operasyonu TRT'den izlendi

Dünya, 2020'de Azerbaycan'ın Karabağ'da işgale son vermek için başlattığı 44 gün süren savaşı TRT'den öğrendi.

Karabağ'dan çıkmayan terör unsurlarına yönelik 19 Eylül'de başlatılan operasyon da yine TRT aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu.

Bölgedeki TRT Haber ekipleri, operasyonun ilk duyurulduğu andan itibaren sahadan en doğru bilgileri hızlı şekilde izleyici ile paylaştı.

Ateşkes ihlalleri, sivil uçaklara yönelik tacizler ve saldırılar ile operasyona giden süreç, TRT Haber aracılığıyla aktarıldı.

Azerbaycan'da temsilciliği bulunan TRT, Türk dünyası ve akraba toplulukların sesi ve yüreği olmaya devam edecek.