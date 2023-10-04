Açık 19.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.10.2023 16:18

AB ülkeleri göç krizlerini yönetmek için yeni kurallar üzerinde anlaştı

Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkeler, uzun yıllardır tartışılan ortak göç ve iltica kurallarının kriz durumlarına ilişkin düzenlemesi üzerinde anlaşmaya vardı.

AB ülkeleri göç krizlerini yönetmek için yeni kurallar üzerinde anlaştı
[Fotograf: Reuters]

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, üye ülkelerin temsilcileri bugün Brüksel'de büyükelçiler düzeyinde yaptıkları toplantıda, Göç ve İltica Anlaşması'nın son unsuru üzerinde uzlaştı.

Yeni düzenleme, göçmen akınına uğrayan üye ülkenin sığınma prosedürlerini hızlandırabilmesi, diğer üye ülkelerden sığınmacıların bir kısmını alması ve mali yardım gibi dayanışma talebinde bulunabilmesini öngörüyor.

Bundan sonra üzerinde uzlaşılan metin, Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi arasında müzakere edilecek.

Geçen hafta yapılan içişleri bakanları toplantısında söz konusu unsur üzerinde İtalya ve Almanya arasındaki ihtilaf nedeniyle uzlaşılamamıştı.

Almanya'nın Akdeniz'de insani yardım ve arama-kurtarma hizmetleri sağlayan sivil toplum kuruluşları (STK) gemilerinin desteklenmesi önerisine, "göçmenler için çekici bir faktör" olduğu gerekçesiyle halihazırda göç krizi yaşayan İtalya'dan itiraz gelmişti.

"Zaman daralıyor" mesajı

Öte yandan AP Genel Kurulu'nda Göç ve İltica Anlaşması'nın kabulünün hızlandırılması konusunda oturum düzenlendi.

AB Komisyonunun Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas burada yaptığı konuşmada, AP'nin gelecek sene seçime gideceğini hatırlatarak, "zamanın daraldığını" vurguladı.

Schinas, "Tüm Avrupa bizi izliyor. Tarih bizi izliyor. Başarısız olursak demokrasi düşmanlarının; Rus dezenformasyonunun Avrupa'nın göçü yönetemediği yönündeki yalan iddialarını körüklemiş olacağız." diye konuştu.

Düzensiz göçle mücadele, AB ülkeleri arasında yıllardır en çekişmeli konuların arasında yer alıyor.

AB Komisyonu, Eylül 2020'de üye ülkeler arası dayanışma, AB'nin dış sınırları güçlendirme, iltica başvurularının süratle sonuçlandırılması, başvurusu reddedilenlerin menşe ülkelerine geri gönderilmelerinin hızlandırılması, kaynak ülkelerle işbirliğinin artırılması gibi unsurları içeren Göç ve İltica Anlaşması'nı önerdi. Ancak bugüne kadar yapılan sayısız toplantıda AB ülkeleri, göçle ilgili birbirlerinden oldukça farklı tutumları nedeniyle uzlaşma sağlayamadı.

ETİKETLER
Avrupa Birliği
Sıradaki Haber
Karabağ'daki antiterör operasyonu TRT'den izlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:45
Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri böyle vuruldu
17:44
Sancaktepe'de ölü bulunan 3 kardeş son yolculuğuna uğurlandı
17:31
Türkiye'nin 'meşru hedef' çıkışı: Ankara kendi göbeğini kesebilir
17:23
PKK'lı teröristlerin şehit ettiği 26 kişi mezarları başında anıldı
17:34
Bakan Bolat: Otomotiv sektöründeki çalkantılı süreci büyük ölçüde sona erdirdik
17:23
FAO: Suyla ilgili felaketlerin 2021'de 200 milyar dolardan fazla ekonomik maliyeti oldu
İstanbul'da günlük yaşam
İstanbul'da günlük yaşam
FOTO FOKUS
Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri böyle vuruldu
Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri böyle vuruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ