Ürdün resmi ajansı Petra'da yer alan habere göre, Ürdün Ulusal Elektrik Şirketi Genel Müdürü Emced er-Ravaşde, başkent Amman'da Suudi Arabistan Enerji Tedarik Şirketi İcra Kurulu Başkanı Mazin bin Ali el-Behkeli ile bir araya geldi.

Ürdün ile Suudi Arabistan arasındaki elektrik ara bağlantı projesiyle ilgili iki ülke arasında sene sonuna kadar işletme, yürütme ve ticari olmak üzere 3 anlaşma imzalanması bekleniyor.

Ürdünlü yetkili Ravaşde de tarafların 2025'in ikinci yarısında projenin ticari olarak faaliyete geçmesi konusunda anlaştığını kaydetti.

Ürdün ve Suudi Arabistan, 2020'de iki ülke arasında elektrik bağlantısı kurulması için mutabakat zaptı imzalanmış ve iki ülke elektrik şirketlerine enterkonneksiyon proje anlaşmalarını hazırlama görevi verilmişti.

Arap ülkelerini birbirine bağlayacak elektrik ara bağlantı projesiyle Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri ile Meşrık ülkelerinin (Ürdün,Lübnan, Irak, Suriye, Filistin ve Kuveyt) bağlanmasının ardından Kuzey Afrika ülkelerinin elektrik bağlantısının sağlanması bekleniyor.