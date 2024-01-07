Çok Bulutlu 10.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.01.2024 15:48

Ürdün Kralı’ndan Gazze'deki savaşın devam etmesi "felaket sonuçlar doğuracak" uyarısı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze'de devam eden savaşın sonuçlarının "felaket" olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Ürdün Kralı’ndan Gazze'deki savaşın devam etmesi "felaket sonuçlar doğuracak" uyarısı

Ürdün Kraliyet Divanı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Kral 2. Abdullah’ın Ürdün'e ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ı kabul ettiği belirtildi.

Kral Abdullah, Gazze'ye yönelik devam eden saldırının “felaket sonuçlar" doğuracağı konusunda uyarıda bulunarak, Gazze’deki “trajik insani krize” son verilmesi gerektiğini vurguladı.

Ürdün Kralı, ABD'nin Gazze'de derhal ateşkes sağlanması, sivillerin korunması ve bölgeye yeterli ve sürdürülebilir yardım ulaştırılmasını sağlamadaki rolünün önemini yineledi.

Kral Abdullah, “Filistin meselesine adil bir çözüm bulunmadan ve iki devletli (Filistin ve İsrail) çözüme dayanan adil ve kapsamlı bir barışa ulaşılmadan bölge istikrara kavuşamayacak” ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi ile Batı Şeria’nın birbirinden koparılması ve Filistinlilerin Gazze Şeridi ile Batı Şeria’dan zorunlu göçe tabi tutulması çabalarını reddeden Kral Abdullah, bu girişimlerin uluslararası hukukun ihlali olduğunu ve Gazzelilerin evlerine dönmelerinin sağlanması gerektiğini kaydetti.

Yahudi yerleşimcilerin Kudüs’teki Filistinlilere, Müslüman ve Hristiyan mukaddesatına yönelik saldırılarına da dikkati çeken Kral Abdullah, bunun bölgede büyük bir patlamaya yol açmadan engellenmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan bölge turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile de bir araya gelmişti.

ETİKETLER
Ürdün Gazze İsrail
Sıradaki Haber
Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 835'e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:32
Netenyahu, bakanlara yalan makinesi testi zorunluluğu getiren yasa sunmayı planlıyor
17:25
Ardahan'da karla mücadele çalışması
17:28
Bangladeş'te mülteci kampında çıkan yangında 1000'den fazla çadır kül oldu
17:16
Hamas: İşgalci İsrail’in gazeteci Dahduh ile Süreyya'yı öldürmesi savaş suçudur
16:50
Beyşehir Gölü Milli Parkı'ndaki sazlık alanda yangın
17:00
AK Parti İBB Adayı Kurum'dan ilk paylaşım
Chicago'da Filistin’e destek gösterisi düzenlendi
Chicago'da Filistin’e destek gösterisi düzenlendi
FOTO FOKUS
Kocaeli'de sağanak ve fırtına: Deniz taştı, yollar su altında kaldı
Kocaeli'de sağanak ve fırtına: Deniz taştı, yollar su altında kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ