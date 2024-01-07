Ürdün Kralı’ndan Gazze'deki savaşın devam etmesi "felaket sonuçlar doğuracak" uyarısı

Ürdün Kraliyet Divanı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Kral 2. Abdullah’ın Ürdün'e ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ı kabul ettiği belirtildi.

Kral Abdullah, Gazze'ye yönelik devam eden saldırının “felaket sonuçlar" doğuracağı konusunda uyarıda bulunarak, Gazze’deki “trajik insani krize” son verilmesi gerektiğini vurguladı.

Ürdün Kralı, ABD'nin Gazze'de derhal ateşkes sağlanması, sivillerin korunması ve bölgeye yeterli ve sürdürülebilir yardım ulaştırılmasını sağlamadaki rolünün önemini yineledi.

Kral Abdullah, “Filistin meselesine adil bir çözüm bulunmadan ve iki devletli (Filistin ve İsrail) çözüme dayanan adil ve kapsamlı bir barışa ulaşılmadan bölge istikrara kavuşamayacak” ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi ile Batı Şeria’nın birbirinden koparılması ve Filistinlilerin Gazze Şeridi ile Batı Şeria’dan zorunlu göçe tabi tutulması çabalarını reddeden Kral Abdullah, bu girişimlerin uluslararası hukukun ihlali olduğunu ve Gazzelilerin evlerine dönmelerinin sağlanması gerektiğini kaydetti.

Yahudi yerleşimcilerin Kudüs’teki Filistinlilere, Müslüman ve Hristiyan mukaddesatına yönelik saldırılarına da dikkati çeken Kral Abdullah, bunun bölgede büyük bir patlamaya yol açmadan engellenmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan bölge turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile de bir araya gelmişti.