Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 835'e yükseldi

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısının son 24 saatte 113 artarak 22 bin 835'e yükseldiğini duyurdu.

Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Filistinlilerin sayısı 8'e yükseldi

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 7'si Cenin'de olmak üzere 8 'e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde İsrail güçlerince vurulan Ahmed Mahmud Hüseyin Muharib'in (28) yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA da İsrail'in şafak vakti düzenlediği Cenin saldırısında yaralanan Vedi Yasir Asus'un (18) kurtarılamayıp hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bugün içinde öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 8'e yükseldi.

İsrail, Cenin'de 4'ü kardeş 6 Filistinliyi öldürmüştü

İsrail askerleri, sabah saatlerinde Cenin kentinin güney kesimindeki Şehitler Kavşağı yakınında Filistinlilere SİHA ile saldırı düzenlemişti.

Saldırıda Hezza Nacih Hasan Derviş (27), Rami Nacih Hasan Derviş (22), Ahmed Nacih Hasan Derviş (24) ve Ala Nacih Hasan Derviş (29) isimli dört kardeş ile Rızkullah Nebil Süleyman (18) ve Muhammed Yasir Musa Asus hayatını kaybetmişti.

Görgü tanıkları, bölgede herhangi bir karışıklığın olmadığını, gençlerin sadece dışarıda bir arada oturduklarını aktarmıştı.