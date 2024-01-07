Çok Bulutlu 11.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.01.2024 15:39

Gazze çevresindeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde uyarı sirenleri çaldı

Gazze Şeridi'nden bir dizi füze fırlatılmasının ardından Gazze çevresindeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde uyarı sirenleri çaldığı belirtildi.

Gazze çevresindeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde uyarı sirenleri çaldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İsrail ordu radyosunda konuya dair haber yayımlandı.

Habere göre, füzelerin fırlatılmasıyla yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde sirenler çaldı.

Yediot Ahronot gazetesine göre füzeler, Holit ve Nahal Oz Yahudi yerleşim yerlerini hedef aldı.

Füze saldırısına ilişkin Filistinli gruplardan henüz açıklama yapılmadı.

İsrailli askeri kaynaklar, ülkenin füze savunma sisteminin uzun menzilli füzelerin düşürülmesinde başarılı olduğunu ancak Gazze çevresine yönelik kısa menzilli füze saldırılarında zorlandığını ifade ediyor.

ETİKETLER
Gazze
Sıradaki Haber
AB, Kosova ile Sırbistan’ın birbirlerinin araç plakalarını resmen tanımasını memnuniyetle karşıladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:54
Kırıkkale'de kargo kutusunda 20 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
15:50
Ürdün Kralı’ndan Gazze'deki savaşın devam etmesi "felaket sonuçlar doğuracak" uyarısı
15:48
Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 835'e yükseldi
15:51
AK Parti'nin 26 adayı belli oldu
15:39
AB, Kosova ile Sırbistan’ın birbirlerinin araç plakalarını resmen tanımasını memnuniyetle karşıladı
15:36
Siirt’te yoğun karda mahsur kalan minibüsteki 6 kişi kurtarıldı
Muğla'daki müze ve ören yerleri 2023'te 1 milyonu aşkın ziyaretçi ağırladı
Muğla'daki müze ve ören yerleri 2023'te 1 milyonu aşkın ziyaretçi ağırladı
FOTO FOKUS
Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü düzenlendi
Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü düzenlendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ