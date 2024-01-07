Gazze çevresindeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde uyarı sirenleri çaldı

İsrail ordu radyosunda konuya dair haber yayımlandı.

Habere göre, füzelerin fırlatılmasıyla yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde sirenler çaldı.

Yediot Ahronot gazetesine göre füzeler, Holit ve Nahal Oz Yahudi yerleşim yerlerini hedef aldı.

Füze saldırısına ilişkin Filistinli gruplardan henüz açıklama yapılmadı.

İsrailli askeri kaynaklar, ülkenin füze savunma sisteminin uzun menzilli füzelerin düşürülmesinde başarılı olduğunu ancak Gazze çevresine yönelik kısa menzilli füze saldırılarında zorlandığını ifade ediyor.