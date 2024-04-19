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Dünya
AA 19.04.2024 15:50

Ürdün: Hava sahamıza hiçbir yaklaşma girişimi tespit edilmedi

Ürdün, İran'da meydana gelen saldırıyı İsrail'in düzenlediğine ilişkin iddiaların ardından, hava sahasının ihlal edilmesine yönelik herhangi bir girişimin gözlemlenmediğini duyurdu.

Ürdün: Hava sahamıza hiçbir yaklaşma girişimi tespit edilmedi
[Getty]

Ürdün Hükümet Sözcüsü ve İletişim Bakanı Muhenned Mubeydin, devlet televizyonu El-Memleket'e yaptığı açıklamada, ülkesinin sınırlarına ve egemenliğine yönelik ihlaller konusunu önemsediğinin altını çizdi.

Mubeydin, "Ürdün kimsenin savaş alanı olmayacak. Geçtiğimiz saatlerde hava sahamıza hiçbir yaklaşma girişimi tespit edilmedi." dedi.

Ürdün hava kuvvetlerinin gerekli önlemleri almaya devam edeceğini belirten Mubeydin, "söylentilere kulak asılmamasını" istedi.

Ürdün ordusu, 14 Nisan'da hava sahasına giren bir cisme müdahale edildiğini duyurmuştu.

İsrail'in İran ve Suriye'ye saldırdığı iddiası

İran devlet televizyonu, İran Hava Kuvvetleri Üssü'ne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurmuştu.

İran resmi ajansı IRNA’da patlama sesinin aynı zamanda Tebriz eyaletinin kuzey batısından da geldiğini kaydetmişti.

Amerikan medyası ise ABD'li yetkililere dayandırarak geçtiği haberlerde İsrail'in İran'a yönelik saldırı düzenlediğini bildirmişti.

İsrail makamlarından ise söz konusu saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Diğer yandan, Suriye haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde de İsrail'in, ülkenin güney sınırlarında hava savunma sistemlerinin bulunduğu birkaç noktaya roket saldırısı düzenlediği ileri sürülmüştü.

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