BM, İsrail ile İran arasında tansiyonun düşürülmesi için çağrı yaptı

Laurence, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Son dönemdeki İsrail-İran gerilimine işaret eden Laurence, tüm taraflara tansiyonu düşürmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Laurence, "Üçüncü ülkeleri, özellikle nüfuz sahibi olanları, zaten son derece istikrarsız olan durumun daha fazla kötüleşmemesini sağlamak için ellerinden geleni yapmaya davet ediyoruz." dedi.

Orta Doğu'da yaşanan bu gerilimin, artmasıyla daha geniş bir çatışmaya yol açabileceğini kaydeden Laurence, bu hususta potansiyel olarak insan haklarıyla ilgili yaşanabilecek olumsuz sonuçlar karşısında derin endişe duyduklarını belirtti.

AA muhabirinin, "İsrail'in, Gazze'nin Refah şehrine saldırı planladığı biliniyor. İsrailli ve ABD'li yetkililer, bu saldırının olasılığını görüştü. Görüşme sonrası yapılan açıklamaya göre yetkililer, 'Hamas'ın Refah'ta yenilgiye uğratılması' konusunda mutabakata vardı. Bu konuda bilginiz var mı? İsrail'in bu saldırı girişimini nasıl yorumluyorsunuz?" sorusu üzerine Laurence, bu noktada sadece "gerilimin düşürülmesi" çağrısında bulunabileceğini söyledi.