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Dünya
AA 19.04.2024 13:38

Başbakan Scholz Orta Doğu'da gerilimin tırmanmasına karşı uyardı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail'in İran'a yönelik saldırı düzenlediği iddiaları nedeniyle bir kez daha Orta Doğu'da gerilimin tırmanmaması uyarısında bulundu.

Başbakan Scholz Orta Doğu'da gerilimin tırmanmasına karşı uyardı

Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Norderney adasında düzenlenen etkinliğinde konuşan Scholz, "Herkes şimdi ve yakın gelecekte ihtilafın daha fazla tırmanmamasını sağlamalı." dedi.

Scholz, misilleme saldırısı iddialarına ilişkin daha fazla yorum yapmaktan kaçınarak sadece dün gece yeniden askeri hareketlilik yaşandığını belirtti.

İran'ın İsfahan ve Tebriz kentlerinde duyulan patlama sesleri sonrası İran medyası, seslerin hava savunma sisteminin devreye girmesi ve 3 mini insansız hava aracının imha edilmesi nedeniyle duyulduğunu yazmıştı.

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