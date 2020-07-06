Ürdün devlet televizyonunun haberine göre, Bakan Eymen es-Safedi, yeni tip koronavirüs (COVİD-19) tedbirleri kapsamında video konferans yoluyla düzenlenen Çin-Arap İş birliği Forumu 9'uncu toplantısının açılışında konuştu.

"Çin ile iş birliğinin büyümesini, ortak çıkarlarımıza hizmet etmede ve bölgedeki krizleri çözme çabalarında önemli bir faktör olarak görüyoruz." diyen Safedi, Çin'in, Filistinlilerin "özgürlük ve bağımsız devlet haklarını" destekleyen, "İsrail'in ilhak planını reddeden uluslararası tutumun" yanında yer alan tavrından övgüyle söz etti.

Adil bir barışın gerçekleşmesi için Çin ve uluslararası toplumla çalışmayı istediklerini dile getiren Safedi, "İşgal devam ederse Filistin'de adil barış sağlanamayacak." ifadelerini kullandı.

Ortadoğu'nun yıkım ve ölümlerden başka bir şey getirmeyen krizler nedeniyle çok sıkıntı çektiğini, Arap ülkelerinin iç işlerine yapılan dış müdahalelerin de bu krizleri beslediğini kaydeden Safedi, uluslararası yasalara saygı gösterilerek ve içişlerine müdahale edilmeden uluslararası iş birliği çerçevesinde çözüm bulunması gerektiğini aktardı.

Arap Birliği'ne üye ülkeler ile Çin'in yer aldığı iş birliği forumu, 2004 yılında kurulmuştu.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

İsrail'de Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Bölgesel İş birliği Bakanı Ofir Akunis, 1 Temmuz'da İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri temmuz ayı başından itibaren "ilhak" etme planının ilerleyen bir tarihe ertelendiğini belirtmişti. Plana son halinin verilmesi için İsrail ve ABD'li yetkililerin görüşmelere devam ettiğini kaydeden Akunis, planın temmuz sonunda hayata geçirilmesini beklediğini ifade etmişti.