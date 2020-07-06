Manila Bulletin gazetesinin haberine göre, Phivolcs'den yapılan açıklamada, alarm seviyesinin 1'e çıkarılmasının, yanardağın "düşük volkanik hareketlilik düzeyinde" olduğu anlamına geldiği belirtildi.

Bulusan izleme ağının, 3 Temmuz'dan bu yana toplam 53 volkanik deprem kaydettiğinin aktarıldığı açıklamada, bunlardan 43'ünün "volkanik yapının içindeki zayıf ve sığ hidrotermal veya magmatik gaz aktivitesi" ile ilişkili düşük frekanslı olaylar olduğu bildirildi.

GPS ölçümlerinden elde edilen yer deformasyon verilerinin, şubatın sonundan bu yana yanardağın kısa vadeli hareketliliğini ortaya koyduğunun kaydedildiği açıklamada, bu parametrelerin, "yanardağ yapısının altında yatan" volkanik süreçlere işaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, yerel yönetim birimine ve halka, yanardağın 4 kilometrelik etki alanı içindeki Daimi Tehlike Bölgesi'ne girişin kesinlikle yasaklanması, freatik patlama ihtimallerine karşı Genişletilmiş Tehlike Bölgesinde ihtiyatlı olunması gerektiği vurgulandı.

Çamurlu akıntı uyarısı

Ayrıca açıklamada, özellikle yanardağın güneydoğu, güneybatı ve kuzeybatı kesiminde vadilerde ve nehir veya dere kanalları boyunca yaşayan sakinlerin de şiddetli ve uzun süreli yağışlarda, tortu yüklü dere akışlarına ve yanardağın sebep olduğu çamurlu akıntılara (lahar) karşı tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.

Yanardağ uzmanları, Bulusan'ın sismik aktivitesindeki artışı, zirve kraterinden veya üst ve orta yamaçlardaki yan ağızlardan buhar püskürme ya da freatik patlamaların izleyebileceğini söyledi.