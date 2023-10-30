Ürdün Dışişleri Bakanı: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları bölgeyi uçuruma sürüklüyor

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Safedi, resmi ziyaret kapsamında ülkesinde bulunan Çin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi Cai Cün ile başkent Amman'da bir araya geldi.

Görüşmede, "Gazze'deki savaşın durdurulması, sivillerin korunması, uluslararası hukuka bağlılık ve Gazze Şeridi'ne acil insani yardım ulaştırılması konuları" ele alındı.

Gazze'deki şiddetli savaşın neden olduğu insani felaketin durdurulması gerektiğini vurgulayan Safedi, "İsrail'in Gazze'ye yönelik yürüttüğü savaş bölgeyi uçuruma sürüklüyor" ifadelerini kullandı.