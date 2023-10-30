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Dünya
AA 30.10.2023 16:20

Ürdün Dışişleri Bakanı: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları bölgeyi uçuruma sürüklüyor

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının "bölgeyi uçuruma sürüklediğini" söyledi.

Ürdün Dışişleri Bakanı: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları bölgeyi uçuruma sürüklüyor
[Fotograf: AA]

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Safedi, resmi ziyaret kapsamında ülkesinde bulunan Çin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi Cai Cün ile başkent Amman'da bir araya geldi.

Görüşmede, "Gazze'deki savaşın durdurulması, sivillerin korunması, uluslararası hukuka bağlılık ve Gazze Şeridi'ne acil insani yardım ulaştırılması konuları" ele alındı.

Gazze'deki şiddetli savaşın neden olduğu insani felaketin durdurulması gerektiğini vurgulayan Safedi, "İsrail'in Gazze'ye yönelik yürüttüğü savaş bölgeyi uçuruma sürüklüyor" ifadelerini kullandı.

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