ABU Genel Kurulu'nda Türkiye'yi TRT temsil ediyor

Dünyanın en büyük yayın birliği olan Asya Pasifik Yayın Birliği (ABU) yaklaşık 3,5 milyar izleyiciye hitap ediyor.

Asya Pasifik Yayın Birliği’nin 60. Genel Kurulu, Güney Kore’nin başkenti Seul’de toplanıyor. Genel kurula, Türkiye’nin tek kamu hizmeti yayıncısı TRT ile birlikte 60’ı aşkın ülkeden 246 üye kuruluş katılıyor.

Türkiye'yi TRT Genel Müdürü Sobacı temsil ediyor

Kore Yayın Kurumu KBS’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek Genel Kurul öncesinde, TRT’nin de 8 dönemdir üyesi olduğu ABU Yönetim Kurulu toplandı.

TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı’nın katıldığı yönetim kurulu toplantısında, birliğin gündemindeki konulara ilişkin çerçeve belirlendi.

Bu yılki tema 'sırada ne var?'

Toplantılarda ayrıca kamu yayıncılığının geleceği ve sürdürülebilirliği ele alınacak.

Genel kurulun bu yılki teması 'What comes next?' (sırada ne var?) sorusu olacak. Bu zeminde kamu yayıncılığının geleceği, sürdürülebilirliği ayrıca yayıncılık sektörünü derinden etkileyen, dönüştüren pandemi ve iklim krizi ele alınacak.

Gelecek yıl İstanbul'da toplanacak

Yüzlerce yayın kuruluşunu bir araya getiren ABU’nun 61. Genel Kurulu 2024 yılında TRT'nin ev sahipliğinde İstanbul’da toplanacak.