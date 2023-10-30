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Dünya
AA 30.10.2023 16:12

Alman hükümeti, İsrail'in "insancıl hukuka uyup uymadığı" sorusuna net cevap vermekten kaçındı

Alman hükümeti, İsrail'in Gazze'deki askeri eylemlerinde uluslararası insancıl hukuka uyup uymadığına ilişkin soruya net cevap vermekten kaçındı.

Alman hükümeti, İsrail'in "insancıl hukuka uyup uymadığı" sorusuna net cevap vermekten kaçındı
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer'a, "İsrail'in haftalardır süren askeri eylemlerinde uluslararası insancıl hukuka uyduğunu bize net bir dille söyleyebiliyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

Soruya net cevap vermekten kaçınan Fischer, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarından sonra İsrail'in kendini savunma hakkı bulunduğunu belirtti.

Fischer, "İsrail, bu meşru müdafaa hakkını uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde kullanabilir. Ve İsrail, meşru müdafaa hakkını uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde kullandığına dair bize birçok kez söz verdi." ifadelerini kullandı.

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