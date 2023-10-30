Alman hükümeti, İsrail'in "insancıl hukuka uyup uymadığı" sorusuna net cevap vermekten kaçındı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer'a, "İsrail'in haftalardır süren askeri eylemlerinde uluslararası insancıl hukuka uyduğunu bize net bir dille söyleyebiliyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

Soruya net cevap vermekten kaçınan Fischer, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarından sonra İsrail'in kendini savunma hakkı bulunduğunu belirtti.

Fischer, "İsrail, bu meşru müdafaa hakkını uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde kullanabilir. Ve İsrail, meşru müdafaa hakkını uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde kullandığına dair bize birçok kez söz verdi." ifadelerini kullandı.