Ürdün: Danimarka'da Kur'an'a yapılan saldırı İslam düşmanlığının tezahürü

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Müslümanların duygularını provoke eden, nefreti körükleyen ve barışçıl yaşamı tehdit eden bu tür sorumsuz eylem ve davranışların kınandığı ifade edildi.

Nefret içerikli bu tür eylemlerin şiddeti ve dinlere hakareti teşvik eden İslam düşmanlığının tezahürlerinden biri olduğu kaydedilen açıklamada, bu saldırıların tekrarlanmasının, uluslararası camianın bunlara karşı koymak için harekete geçmesi gerektiğini ortaya koyduğu vurgulandı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı ayrıca, dinen kutsal kabul edilen sembol ve değerlere hakaret edilmesini suç sayacak kanunlar çıkarılması, barış ve "ötekini kabul" kültürünün yaygınlaştırılması, karşılıklı saygının artırılması, aşırılık ve fanatizme dur denmesi çağrısında bulundu.

Ne olmuştu?

Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli marjinal grubun üyeleri 21 Temmuz'da Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, Irak bayrağını ve Kur'an-ı Kerim'i yere atarak üzerine basmıştı.