Dingolarla özçekim yapan turistlere para cezası

[Fotoğraf: Queensland Çevre ve Bilim Birimi]

Queensland eyaletine bağlı Fraser Adası'nda koruma altındaki yabani köpek türü dingolarla fotoğraf çekilen iki turiste toplamda 3 bin dolar ceza verildi.

Queensland Çevre ve Bilim Birimi'nden Mike Devery, bugünkü açıklamasında kimliklerini paylaşmadığı turistlerden birinin Yeni Güney Galler, diğerinin de Queensland'de yaşadığını söyledi.

Yeni Güney Galler'den K'gari olarak da bilinen adaya giden 29 yaşındaki turistin, yavru köpeklerin yanına uzanarak özçekim yaptığı ifade edildi.

Devery, turist için "Dingoların annesi civarda olmadığı için şanslıydı" dedi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan popüler turizm merkezi Fraser Adası'nda yaklaşık 200 dingo yaşıyor.