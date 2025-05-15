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Dünya
AA 15.05.2025 00:26

UNRWA'dan, Gazze dışındaki depolarda bekleyen insani yardımların bozulacağı uyarısı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in 2 Mart'tan bu yana sınır kapılarını kapatması ve girişleri engellemesi nedeniyle Gazze Şeridi dışındaki depolarda bekleyen hayat kurtarıcı insani yardımların bozulacağı uyarısında bulundu.

UNRWA'dan, Gazze dışındaki depolarda bekleyen insani yardımların bozulacağı uyarısı

UNRWA'nın Facebook hesabından yapılan paylaşımda, gıda, hijyen malzemeleri, ilaç ve barınma malzemeleri gibi insani yardımların, abluka nedeniyle Gazze Şeridi dışındaki depolarda mahsur kaldığı ifade edildi.

Sınır kapılarının kapatılmasıyla "hayat kurtarıcı" yardımların "bozulma riskiyle" karşı karşıya kaldığı aktarılan açıklamada, "yiyecekleri insanların yiyemeyeceği, ilaçları kullanamayacağı" dile getirildi.

Açıklamada, UNRWA ekiplerinin ve tırlarının Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmaya hazır olduğu vurgulandı.

UNRWA Gazze İşleri Direktörü Vekili Sam Rose de UNRWA'nın Gazze Şeridi dışında yardım malzemesi bulunduran bir depodan çektiği ve Facebook'ta paylaştığı videoda yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde yarım milyon insanın şiddetli açlık çektiğini söyledi.

Rose, "Depoda 200 bin kişiye yetecek kadar un var." dedi.

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