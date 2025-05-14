Guterres, yaşadıkları likidite krizi konusunda personele yazı gönderdi

Guterres, BM’ye üye devletlerle gerçekleştirdiği gayri resmi görüşmelere ilişkin BM çalışanlarına bir yazı gönderdi.

AA’nın edindiği iç yazışmada Guterres, dünyanın "kargaşa ile birlikte aynı zamanda derin fırsat ve yükümlülük zamanları"ndan geçtiğine işaret ederek, "Karşı karşıya olduğumuz likidite krizi yeni değil. Ancak artık çok taraflılığın yapısına, değerlerine, ilkelerine ve sürdürülebilirliğine yönelik gerçek tehditlerle karşı karşıyayız." ifadelerine yer verdi.

Guterres, bu bağlamda mart ayında açıkladığı "BM80 Girişimi"ne işaret ederek, BM'nin karşı karşıya olduğu finansal zorlukların, kaynakların kullanımı konusunda cesur ve dönüştürücü düşünmeyi gerektirdiğini vurguladı.

Bu çerçevede, girişimin yüksek maliyetli faaliyet ve görevlerinin daha düşük maliyetlerle yürütülmesinin hedeflediğini aktaran Guterres, BM'nin misyonunda verimliliğin artırılması için "zor kararlar alınması gerekeceğini" belirtti.

Guterres, "Azalan kaynaklarla, tüm görevleri olduğu gibi bırakamayacağımız kaçınılmaz olacaktır. Ancak, gerekli değişikliklerde, personelin çıkarlarını ciddiye alacağız." ifadelerini kullandı.

"Meslektaşlarım, karşılaştığımız zorluklar gerçek ve önemli"

Bu konudaki "sızıntıların" ve söylentilerin gereksiz endişe yaratabileceğinin farkında olduğunu belirten Genel Sekreter, BM'de verimliliği artırmak için teklif ve incelemelerin halen devam ettiğini, sonuçların değerlendirilerek BM 2026 program bütçesinin bir parçası olarak Genel Kurul'a sunulacağını kaydetti.

Guterres, "Personelin bunun ne gibi bir etkiye sahip olabileceğine dair endişelerini kabul ediyorum. Değişimle birlikte gelen kaygıyı anlıyorum. Açık, şeffaf ve saygılı iletişimin devam etmesine olan bağlılığımı yeniden teyit ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

BM80 Girişimi'ndeki gelişmeler konusunda düzenli güncellemeler yapmaya devam edeceklerini belirten Guterres, "Meslektaşlarım, karşılaştığımız zorluklar gerçek ve önemli. Ancak bunlarla başa çıkma konusundaki kolektif kapasitemiz de öyle. Belirsizliğin ağır olduğunu biliyorum ancak bu örgütü tanımlayan gücü, profesyonelliği ve dayanıklılığı da biliyorum. Daha önce de zorluklarla karşılaştık ve her seferinde daha da güçlenerek çıktık." ifadelerini paylaştı.

Guterres'in BM80 Girişimi

Genel Sekreter Guterres, 12 Mart’ta BM’de basın mensuplarına, BM’ye ödenen aidatlarda son yıllarda ciddi azalma olması nedeniyle likidite kriziyle karşı karşıya kaldıklarını ve kaynakları daha verimli kullanmak için "BM80 Girişimi" adlı bir girişim başlattıklarını duyurmuştu.

BM80 Girişimi için özel bir iç görev gücü atadığını belirten Guterres, bu girişimin amacının, BM’nin çalışma şeklindeki verimlilikleri ve iyileştirmeleri hızla belirlemek, üye devletler tarafından verilen tüm yetkilerin uygulanmasını kapsamlı bir şekilde gözden geçirmek ve BM sisteminde daha derin ve yapısal değişikliklerin yeniden düzenlemesinin stratejik incelemesini yapmak olduğunu söylemişti.