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Dünya
AA 14.05.2025 23:06

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Modern Suriye yolculuğu başladı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ulusa sesleniş konuşmasında, ülkesinin kalkınma ve yeniden yapılanma sürecine girdiğini söyledi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Modern Suriye yolculuğu başladı

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Suriye Devlet Televizyonu El-İhbariyye'de ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Suriye’nin trajik bir dönemden geçerek kalkınma ve yeniden yapılanma sürecini başlattığını belirten Şara, "Bugün Suriye’nin modern kalkınmasının başlangıcıdır. Bu topraklar barış ve ortak çalışmanın yurdu olacak." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Suriye halkına verdiği uzun süreli destekten dolayı teşekkür eden Şara, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret ettim. 14 yıldır halkımızın yanında duran, devlet olarak büyük bir yükü omuzlayan bir lider. Milyonlarca Suriyeliyi misafir etti. Kendisinde sevgiyi, dostluğu ve Suriye’nin yeniden ayağa kalkması için tam bir kararlılık gördüm." ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde Suriye'nin yatırım ortamını güçlendirmeyi ve dış müdahalelere karşı ulusal birlik temelinde ilerlemeyi hedeflediklerini vurgulayan Şara, "Bu bağlamda Suriye, yatırım ortamını güçlendirme, ekonomik mevzuatı geliştirme, yerli ve yabancı sermayeyi yeniden yapılandırma ve kalkınma süreçlerini etkin kılacak tüm kolaylıkları sağlama taahhüdünü yineler. Yurt içindeki ve dışındaki tüm Suriyeli yatırımcıları, Arap kardeşlerimizi, Türk dostlarımızı ve dünyanın dört bir yanındaki dostları çeşitli sektörlerdeki fırsatlardan yararlanmaya davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

Suriye'ye destek veren ülke ve liderlerine teşekkür eden Şara, şunları kaydetti:

"Suriye size söz veriyor. Bu topraklar barış ve ortak çalışmanın yurdu olacak. İyilikle uzanan her ele vefa gösterecek. Artık Suriye, nüfuz çatışmalarının sahası olmayacak. Dış müdahalelerin hedefi haline gelmeyecek. Suriye'nin bölünmesine izin verilmeyecek. Eski rejimin bölücü anlatılarına geçit verilmeyecek. Suriye, tüm Suriyelilerindir. Suriye, tüm inanç ve etnik gruplardan halkındır. Bu mübarek topraklarda yaşayan herkesindir."

Şara’nın konuşmasının ardından İdlib, Humus, Şam, Hama ve Lazkiye’de halk, destek gösterileri yaptı.

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