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Dünya
AA 14.05.2025 22:11

Serbest bırakılan 65 İsrailli esirden Netanyahu'ya esir takası anlaşması çağrısı

İsrail'de esir takaslarında serbest bırakılan bir grup İsrailli, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine, ABD-İsrail çifte vatandaşı Idan Alexander'ın salıverilmesiyle ortaya çıkan tarihi fırsattan istifade ederek kapsamlı bir esir takası anlaşması imzalaması çağrısı yaptı.

Serbest bırakılan 65 İsrailli esirden Netanyahu'ya esir takası anlaşması çağrısı

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Hamas ile İsrail arasında gerçekleştirilen esir takaslarında serbest bırakılan 65 İsrailli, Başbakan Netanyahu'ya mektup yazdı.

Serbest bırakılan İsrailliler, yayımladıkları mektupla, Netanyahu'dan Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin tamamının geri getirilmesini sağlayacak bir anlaşma için müzakerelerin devam ettirilmesi talimatı vermesini istedi.

Netanyahu hükümetinin, ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'ın serbest kalmasıyla ortaya çıkan tarihi fırsattan yararlanması gerektiğine işaret edilen mektupta, "İsrail hükümetinin artık müzakere masasına geri dönmek için gerçek bir fırsatla karşı karşıya olduğuna inanıyoruz. Bu sürece dahil olan herkese sesleniyoruz. Lütfen kapsamlı bir anlaşma imzalanana kadar geri dönmeyin." ifadelerine de yer verildi.

İsrail toplumunun kahir ekseriyetinin Gazze Şeridi'ne saldırıları "durdurma pahasına bile olsa" esirlerin evlerine dönmesini istediğine dikkat çekilen mektupta, "ABD Başkanı Donald Trump'a, başbakana, bakanlara, bu müzakere heyetine ve herkese sesleniyoruz. Bu tarihi ivmenin durmasına izin vermeyin." denildi.

Netanyahu, Doha'ya müzakere heyeti göndermişti

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile 12 Mayıs'ta gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Gazze’de ateşkes ve esir takası müzakereleri için Katar'ın başkenti Doha'ya müzakere heyetini göndereceğini açıklamıştı.

Netanyahu'nun bugün Witkoff ve Doha'ya giden İsrail müzakere heyetiyle Doha'da yürütülen ateşkes ve esir takası müzakerelerine ilişkin telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği bildirilmişti.

Hamas, ABD-İsrail çifte vatandaşı esiri serbest bırakmıştı

Hamas, ABD ile yürütülen doğrudan müzakereler kapsamında Gazze'deki ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'ın serbest bırakılacağını duyurmuştu.

Hamas, ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Alexander'ı pazartesi günü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etmiş, esir asker İsrail'e ulaşmıştı.

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