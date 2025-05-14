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Dünya
AA, TRT Haber 14.05.2025 22:38

Trump'dan Ahmed Şara yorumu: Genç, çekici ve sert bir adam

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile başkent Riyad'ta bir araya geldi. Trump, Suriye Devlet Başkanı ile görüşmenin "harika" geçtiğini belirterek, "Genç, çekici bir adam. Sert bir adam. Savaşçı" ifadelerini kullandı.

Trump'dan Ahmed Şara yorumu: Genç, çekici ve sert bir adam
[Fotograf: AA]

Suudi Arabistan'da bir dizi toplantıya katılan ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile başkent Riyad'ta bir araya geldi. Görüşmeye Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da katıldı.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Trump, Suriye lideri Eş-Şara'yı "gerçek bir lider" olarak nitelendirerek, onun bir göreve öncülük ettiğini ve "oldukça şaşırtıcı" olduğunu söyledi.

Trump, Suriye Devlet Başkanı ile görüşmenin "harika" geçtiğini belirterek, "Genç, çekici bir adam. Sert bir adam. Savaşçı." dedi.

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