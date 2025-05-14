İstanbul barış müzakerelerine gelecek Rus heyet belirlendi

Rusya, 15 Mayıs'ta İstanbul'da Ukrayna ile yapılması planlanan görüşmenin heyetinde kimlerin yer alacağını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından onaylanan ve Kremlin tarafından duyurulan heyete Rusya Federasyonu Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlık edecek.

Ukrayna ile müzakereler için İstanbul'a gelecek olan Rus heyetteki isimler ise şu şekilde:

Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin

Genelkurmay Ana İstihbarat Dairesi Başkanı Orgeneral Igor Kostyukov

Savunma Bakan Yardımcısı Alen Fomin

Heyete danışmanlık yapacak uzmanlar ise şöyle:

Genelkurmay İstihbarat İdaresi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin

Kremlin'in insani politika dairesi başkan yardımcısı Yelena Podobreyevskaya

Dışişleri Bakanlığı'nın BDT ülkeleriyle ilişkilerden sorumlu 2. Dairesi Başkanı Aleksey Polişçuk

Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov