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Dünya
AA 15.05.2025 00:07

ABD'den, İran'ın balistik füze programına destek veren Çinli firmalara yaptırım

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'ın balistik füze programına destek verdikleri gerekçesiyle Çin ve Hong Kong'da yerleşik bazı kişi ve firmaları yaptırım listesine ekledi.

ABD'den, İran'ın balistik füze programına destek veren Çinli firmalara yaptırım

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'a yönelik maksimum baskı politikasının devam ettiğine işaret edildi.

Açıklamada, İran'ın balistik füze programına destek verdikleri gerekçesiyle Çin ve Hong Kong merkezli bazı kişi ve firmaların yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, söz konusu firma ve kişilerin, İran'ın balistik füze programında kullanılmak üzere karbon fiber üretimini yerlileştirme çabalarını destekledikleri, ayrıca İran Devrim Muhafızları Ordusuna karbon elyaf ile karbon elyaf üretim ekipmanı tedariki sağladıkları kaydedildi.

ETİKETLER
ABD İran Çin Hong Kong Balistik Füze
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