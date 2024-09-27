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Dünya
AA 27.09.2024 11:25

UNRWA: Lübnan'ın güneyinde 200 binden fazla kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail ordusunun saldırılarını artırdığı Lübnan'ın güneyinde yaklaşık 200 bin kişinin yerinden edildiğini duyurdu.

UNRWA: Lübnan'ın güneyinde 200 binden fazla kişi yerinden edildi

UNRWA'dan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda gerilimin artmasının ardından bölgedeki Filistinlilerin güvenli bölge arayışının ardından UNRWA'nın acil müdahale başlattığı belirtildi.

UNRWA'nın Sayda kentinde yerinden edilenlere hizmet vermek üzere 3 sığınma merkezi açtığı aktarıldı.

Lübnan'ın güneyinde çok sayıda kişinin yerinden edildiği belirtilen açıklamada, göç dalgasının Sayda kentinde ekmek ve içme suyu gibi temel ihtiyaç maddelerinde eksikliğe yol açtığı vurgulandı.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine işaret edilen açıklamada, Ekim 2023'ten 24 Eylül'e kadar yaklaşık 200 bin kişinin Lübnan'ın güneyinde yerinden edildiği kaydedildi.

Lübnan'ın güneyinde yerinden edilenlerin sayısının Ekim 2023'ten 17 Eylül'e kadar 111 bin 656, 17 Eylül - 24 Eylül tarihlerinde ise 90 bin 530 olduğuna dikkat çekildi.

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