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Dünya
AA 27.09.2024 11:08

DSÖ, İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'da 37 sağlık merkezinin kapandığını bildirdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in 23 Eylül'de başlattığı saldırılar sonrası Lübnan'daki 317 kamu sağlık merkezinden 37'sinin kapandığını belirtti.

DSÖ, İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'da 37 sağlık merkezinin kapandığını bildirdi

DSÖ'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sağlık merkezlerinin hedef olmaması gerektiğine vurgu yapıldı.

İsrail saldırılarının ardından Lübnan'da 37 kamu sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığı ifade edildi.

Yerel basında çıkan haberlerde kapanan sağlık merkezlerinin büyük bölümünün Lübnan'ın İsrail sınırındaki bölgelerde yer aldığı aktarıldı.

İsrail’in Lübnan’a şiddetlenen saldırılarında 748 kişi öldü

Hizbullah ile 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 748 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

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