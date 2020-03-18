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UNRWA, koronavirüsle mücadele için 14 milyon dolar yardım istedi
Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA), koronavirüsle mücadele için 14 milyon dolarlık yardım çağrısı yaptı.
UNRWA tarafından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için ilk 3 aylık süre için kuruluşun 14 milyon dolara ihtiyacı olduğu belirtildi.
Açıklamada, çağrının, Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de virüsle bağlantılı verilen hizmetler ve sağlık alanındaki mali gereksinimler nedeniyle yapıldığı ifade edildi.
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