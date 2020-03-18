Afrika ülkeleri, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kıtada yayılmasını önlemek amacıyla ciddi önlemler almaya devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütünün sosyal medyada #safehands (#güvenli eller) etiketiyle başlattığı kampanyaya Afrika liderleri de katıldı.

Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame, ellerini yıkadığı bir videoyla destek verdiği kampanyaya, kıtadaki mevkidaşlarını da davet etti.

Senegal'de vaka sayısı 29 oldu

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall de Kagame'nin davetine kendi el yıkma videosuyla cevap verdi.

Öte yandan, Senegal Pasteur Enstitüsünden yapılan açıklamada, son 44 Kovid-19 testinden 4'ünün pozitif çıktığı ve ülkedeki vaka sayısının 29'a yükseldiği belirtildi.

Kamerun sınırlarını kapatıyor, eğitime ara veriyor

Kamerun Kamu Sağlık Bakanı Manaouda Malachi, vaka sayısının 5 artarak 10'a çıktığını açıkladı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre de salgınla mücadele kapsamında ikinci bir emre kadar kara, deniz, hava sınırları kapatıldı, gıda ve temel yaşam malzemeleri taşımacılığı hariç tüm deniz ve hava seferleri askıya alındı.

Kapıda vize uygulaması rafa kaldırılırken, ülkede eğitime ara verildi.

Ayrıca 50'den fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı, bütün yarışma ve benzeri etkinlikler iptal edildi.

Özel izin verilenler dışında tüm restoranlarla eğlence mekanları kapatıldı.

Pazar ve marketlerde, ihtiyaçların karşılanmasının devamı için özel bir sistem oluşturulması kararı alınırken, Kamerunlulardan gerekmedikçe şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapmamaları istendi.

Çad'dan uçuşları durdurma kararı

Henüz Kovid-19 vakasına rastlanmayan Afrika ülkelerinden Çad, önlem olarak perşembe gününden itibaren tüm havalimanlarını 2 haftalığına uçuşlara kapatacağını duyurdu.

Encemine yönetimi, yurt dışında yaşayan ve ülkelerine dönmek isteyen Çadlılar ile Çad'dan ayrılmak isteyen yabancıların acele etmesi gerektiğini bildirdi.

Yaklaşık 500 bin mülteciye ev sahipliği yapan Çad, bu kişilerin kamp dışına çıkmalarını yasakladı.

Gine Bissau hava sahasını kapattı

Batı Afrika ülkesi Gine Bissau da salgınla mücadele amacıyla çarşamba gününden itibaren hava sahasını kapatma kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, ulusal basına yaptığı açıklamada, ülkeye yapılan tüm uçuşların iptal edildiğini, sadece tıbbi tahliyelere izin verileceğini belirtti.

Embalo, Senegal ve Gine ile olan kara sınırında sağlık kontrollerinin güçlendirileceğini, çarşamba gününden itibaren tüm eğitim kurumlarının ve marketler haricinde tüm iş yerlerinin kapatılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Embalo, Senegal'den gıda ürünleri ithalatının ise devam edeceğini aktardı.

Fildişi Sahili'nde eğitime ara verildi

Son olarak belirlenen 2 vakayla virüs tespit edilenlerin sayısının 6'ya çıktığı Fildişi Sahili'nde de bugünden itibaren eğitime 1 ay süreyle ara verildi.

Gece kulüpleri, sinemalar ve eğlence yerleri 15 günlüğüne kapatılırken, 50'den fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı.

Vahşi hayvan eti yenilmesi, sarılma ve tokalaşmalar da yasaklanırken, halktan kişisel hijyene ve gıda hijyenine dikkat etmeleri istendi.

Pakistan'ın Sindh eyaletinde koronavirüs önlemleri artırıldı

Pakistan'ın Sindh eyalet hükümetinden yapılan açıklamada, eyaletteki tüm alışveriş merkezleri, restoran, park ve diğer kamuya açık alanların çarşamba gününden itibaren 15 gün süreyle kapalı kalacağı belirtildi.

Açıklamada, hükümet dairelerinin kapalı olacağı ve şehir içi otobüs hizmetlerinin de perşembe gününden itibaren 15 gün süreyle askıya alınacağı aktarıldı.

Bir hükümet yetkilisi, eyalette Kovid-19 taşıdığı tespit edilen kişi sayısının 172'ye çıktığını belirtti.

Yetkili, marketlerin ve eczanelerin açık kalacağını, restoranların paket servisi yapmaya devam edebileceğini söyledi.

Halka hükümetle birlik olma çağrısı

Pakistan Başbakanı İmran Han, televizyondan yayımlanan ulusa sesleniş konuşmasında, yeni tip koronavirüsle mücadele sözü verdi ve kişilerin "sorumsuzca hareket etmeleri" halinde virüsün ülkede muhtemel yayılması konusunda halkı uyardı.

Yeni tip koronavirüsle savaşmak için halkı hükümetle birlik olmaya çağıran Han, "Ülke paniğe kapılmamalı. Hükümetiniz (koronavirüs) durumu yakından izliyor." diye konuştu.

Başbakan Han, "Onlar (ABD, İtalya ve İngiltere) virüse karşı farklı şekilde tepki verdi ancak bizim şartlarımız farklı. Biz, Avrupa ülkeleriyle aynı şekilde tepki veremeyiz. Ekonomik durumumuz çok kırılgan." dedi.

Han, AP'ye verdiği özel mülakatta da virüs salgınının krizden yeni çıkan Pakistan ekonomisini geri dönülmez bir düşüşe sürükleyebileceğini vurgulayarak, "Beni kaygılandıran yoksulluk ve açlık. Uluslararası toplum, bizim gibi kırılgan ülkeler için borç silme tedbirlerini değerlendirmeli, en azından bize salgınla mücadele konusunda yardımcı olmalı." ifadesini kullanmıştı.

Pakistan'da şimdiye kadar tespit edilen Kovid-19 vakalarının sayısı 247'ye yükseldi.

Latin Amerika'da Kovid-19 önlemleri artırılıyor

Orta Amerika ülkesi El Salvador ve Brezilya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yeni önlemler aldı.

Ülke basınındaki haberlere göre, El Salvador, Kovid-19 salgınının ülkeye bulaşmaması için eğlence mekanlarını ve spor salonlarını 14 gün süreyle kapatma kararı aldı.

Ayrıca kamuda çalışan kronik hastalar, hamile kadınlar ve 60 yaş üzeri çalışanlar 30 gün süreyle ücretli izne gönderildi.

Virüsün ülkede görülme ihtimaline karşı ülke genelinde geçen hafta "ulusal acil durum" ilan edilmişti.

Brezilya'nın Rio de Janeiro ve Sao Paulo eyaletlerinde acil durum ilan edildi

Kovid-19 vakalarının giderek yayıldığı Brezilya'da yeni tip Kovid-19 nedeniyle 62 yaşındaki bir hastanın hayatını kaybetmesi üzerine, salgınla daha etkin mücadele etmek için en çok görüldüğü eyaletlerden Rio de Janeiro ve Sao Paulo'da "acil durum" ilan edildi.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vaka sayısı 1189'a yükseldi

Latin Amerika'da Kovid-19 vakaları Brezilya'da 301, Şili'de 201, Peru'da 117, Ekvador'da 111, Meksika'da 82, Panama'da 69, Arjantin'de 68, Kolombiya'da 65, Kosta Rika 41, Venezuela 33, Uruguay 29, Paraguay ve Dominik Cumhuriyeti'nde 21'er, Bolivya ve Küba'da 18'er, Honduras ve Jamaika'da 20'şer, Guatemala ve Porto Riko'da ise 13 olmak üzere 1189'a çıktı.

Latin Amerika genelinde bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı Arjantin'de 2, Ekvador'da 2, Panama, Dominik Cumhuriyeti ve Brezilya'da da 1'er olmak üzere 7 ölüm gerçekleştiği rapor edildi.

Kolombiya'da Kovid-19 karantinası tatbikatı yapılacak

Kolombiya'nın başkenti Bogota’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında 4 günlük tam karantina provası yapılacak.

Bogota Büyükşehir Belediye Başkanı Claudia Lopez, 20 Mart'ta başlayıp, 23 Mart akşamı sona erecek tatbikatın olası bir karantina durumunda Bogotalıların ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve ortaya çıkacak aksaklıkların görülmesi amacıyla gerçekleştirileceğini ifade etti.

Tatbikat boyunca Bogotalıların evlerinde kalacağını ve ihtiyaçların belediye tarafından sağlanacağını belirten Lopez, buna karşın sokağa çıkma yasağı uygulanmayacağını kaydetti.

Cezayir'de Kovid-19 nedeniyle ülkedeki gösteriler yasaklandı

Devlet televizyonuna konuşan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ülkede bir yılı aşkın süredir her salı ve cuma günü gösteri düzenlendiğini anımsatarak, "Hangi gerekçeyle olursa olsun düzenlenecek tüm gösteri ve yürüyüşler yasaklandı" ifadesini kullandı.

Kovid-19 salgınının herkesi ilgilendiren bir mesele olduğunu vurgulayan Tebbun, geçici olarak bazı sınırlamalar getirilse de vatandaşlarının hayatının her şeyden önce geldiğini kaydetti.

Tebbun, salgınla mücadele kapsamında virüsün bulunduğundan şüphe edilen mekan ya da bölgelerin kapatılması, toplu ulaşım araçlarının dezenfekte edilmesi, komşu ülkelerle kara sınırlarının kapatılması, uçak seferlerinin ve deniz ulaşımının askıya alınmasına karar verildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tebbun, tıbbi ya da gıda olsun hiç bir stratejik ürünün salgın bitene kadar ihraç edilmemesinin, hastanelerdeki yatak sayısının artırılmasının ve 15 milyon tıbbi maske tedarik edilmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

Ülkede daha önce, 60 kişide virüs tespit edildiği, 5 kişinin de hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Geçen yıl şubat ayından bu yana her salı ve cuma günü ülkede rejim karşıtı gösteri düzenleniyor ancak Kovid-19 nedeniyle başkent Cezayir'de dün düzenlenen gösterilere katılım oranı düşük kaldı.

Gazze ve Batı Şeria'da Kovid-19 nedeniyle yeni önlemler alındı

Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak amacıyla yeni tedbirler alındı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı sözcüsü İyad el-Bezm, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'ye Refah Sınır Kapısı'ndan giren 191, Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan giren 38 kişinin 14 günlük karantinaya alındığını söyledi.

Bezm, çoğunluğu mali suçlardan tutuklu 520 kişiye bir sonraki emre kadar izin verildiğini, Islah ve Rehabilitasyon Müdürlüğünün de cezalarının üçte ikisini çekmiş 87 mahkumu serbest bıraktığını ifade etti.

Islah ve rehabilitasyon merkezlerindeki ziyaretlerin de durdurulduğunu vurgulayan Bezm, bu merkezler ile polis karakollarının dezenfekte edilmeye başlandığını kaydetti.

Sözcü Bezm, Bakanlığın, Gazze'de 5 karantina merkezi kurduğunu, yeni gelişmelere hazırlıklı olmak adına ihtiyati barınma merkezleri açıldığını ve olağanüstü hal komitelerinin faaliyete geçirildiğini dile getirdi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra ise Refah Sınır Kapısı'na virüs şüphesi görülenleri karantinaya almak için 38 hasta kapasiteli bir sahra hastanesi kurulduğunu aktardı.

Kudra, şu ana kadar virüs şüphesi görülüp teste tabi tutulanların sayısının 39 olduğunu ancak bu kişilerin test sonuçlarının negatif çıktığını belirtti.

Öte yandan, Ramallah ve El-Bire Valiliği Vakıflar Müdürlüğü, ildeki tüm camilerin bir sonraki emre kadar kapatılmasına karar verdi.

Vakıflar Müdürlüğünün açıklamasında, söz konusu kararın vatandaşların can güvenliğini korumak için alındığı kaydedildi.

Filistin hükümeti ise ülkede 2 kişide daha Kovid-19 vakasının görülmesiyle toplam sayının 41'e yükseldiğini duyurdu.

Tunus'ta kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Devlet televizyonuna konuşan Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, bugünden başlamak üzere yerel saatle 18.00 ile 06.00 arasında tüm ülkede kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağını, askeri kuvvetler ile iç güvenlik birimlerinin de yasağın uygulanması için devriye gezeceğini kaydetti.

Hayatın en geç 2 hafta içinde normal seyrine döneceğini söyleyen Said, salgından korunmanın bilinçli olmaktan geçtiğini vurguladı.

Salgınla mücadele için vatandaşları maaşlarının yarısını ya da daha fazlasını bağışlamaya davet eden Said, kendisinin de bağışta bulunan ilk kişi olacağını bildirdi.

Tunus'ta son olarak 24 kişide Kovid-19 tespit edildiği açıklanmıştı.

Avustralyalıların yurt dışına seyahat etmeleri yasaklandı

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Avustralya Sağlık Şefi Brendan Murphy ile Canberra’da düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınına karşı alınan yeni önlemleri anlattı.

Avustralyalıların yurt dışına çıkışına yasak getirildiğini açıklayan Başbakan Morrison, “Avustralyalıların seyahat yasağını tüm dünya için 4. seviyeye (SmartTraveller kurallarına göre 4. seviye : ‘‘Sağlık ve güvenliğiniz aşırı risk altında. Bu yere gitmemelisiniz.’’) yükseltiyoruz. Avustralya tarihinde ilk kez gerçekleşti. Yurt dışına çıkmayın, bu talimat çok açık.” ifadelerini kullandı.

Alınan tedbirler kapsamında yaşlı bakımevlerine ziyaretlere kısıtlama getirildiğini belirten Morrison, el sıkışmama veya sarılmama tavsiyesinde bulundu.

Morrison, 100 kişiden fazla katılımın olduğu etkinliklerin yapılamayacağını, bu sınırlamaya okulların, toplu taşıma araçlarının, madenlerin ve havaalanları gibi yerlerin dahil olmadığını vurguladı.

Türkiye’deki Anzak Günü törenleri iptal edildi

Gaziler İşleri Bakanı Darren Chester, Avustralya liderliğindeki uluslararası Anzak Günü törenlerinin koronavirüs nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. İptal kapsamında Gelibolu ve Fransa’daki Anzak Günü anma törenleri de iptal edilen etkinlikler arasında yer alacak.