Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Pakistan'da koronavirüsten ilk ölüm
[Fotoğraf: Reuters]
Pakistan Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüs (Covid-19) sebebiyle ilk ölümün gerçekleştiğini açıkladı.
Bakanlığa ait web sayfasından yapılan açıklamada, hastanın kimliğine ilişkin bilgi verilmedi.
Şimdiye kadar 195 vakanın görüldüğü ülkede, Covid-19 tespit edilen kişilerin ağırlıklı olarak daha önce İran'ı ziyaret ettiğine dikkat çekiliyor.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 174'e yükseldi.
Toplam vaka sayısı ise 182 bini aşmış durumda.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 PakistanSon Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 12:49
Sıradaki Haber
BAE'den Hafter'e yasa dışı uçak yakıtı gemisi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz