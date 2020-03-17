Bakanlığa ait web sayfasından yapılan açıklamada, hastanın kimliğine ilişkin bilgi verilmedi.

Şimdiye kadar 195 vakanın görüldüğü ülkede, Covid-19 tespit edilen kişilerin ağırlıklı olarak daha önce İran'ı ziyaret ettiğine dikkat çekiliyor.

Ölü sayısı artıyor

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 174'e yükseldi.

Toplam vaka sayısı ise 182 bini aşmış durumda.