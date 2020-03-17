Libya'da Trablus merkezli Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Başkanı Mustafa Sanallah, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) darbeci general Halife Hafter'e uçak yakıtı göndermesini kınadı.

BAE'nin, Hafter'in kontrolünde olan ülkenin doğu kesimine yakıt göndermesini, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kararlaştırılan silah ambargosuna aykırı olarak niteleyen Sanallah, ülkenin doğusundaki yönetimin yakıt ithal etmesinin yasa dışı olduğunu vurguladı.

Ulusal Petrol Kurumu pazartesi akşamı yayımladığı açıklamda, BAE'den gelen ve uçak yakıtıyla dolu "Gulf Petroleum 4" isimli geminin Bingazi limanında birkaç gün boyunca demirlediğini belirtmişti.

Uluslararası meşruiyetinden kaynaklı olarak Libya'ya yakıt ithali konusunda tek yetkili taraf olduğunu hatırlatan kurum, BAE'nin bu adımının uluslararası kanunlara aykırı olduğunu ifade etmişti.

Sanallah, BM ve Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) yanı sıra birçok hükümete, geminin ihlaliyle ilgili bilgilendirme yaptıklarını söyledi.

NOC: Petrolde kayıp 2,7 milyar dolar

4 Nisan'da başkent Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatan darbeci general Halife Hafter, Uluslararası toplum tarafından tanınırlığı olan UMH'nin gelirini kesmek için petrol ihracatını sıfırlamaya çalışıyor.

Hafter'e bağlı Petrol Tesisleri Muhafızları isimli silahlı grup, 18 Ocak'ta yine Hafter kontrolündeki Sirte Operasyon Dairesi'nden gelen talimatla "Petrol Hilali" bölgesindeki Brega, Ras Lanuf, Hariga, Zuveytine ve Sidra petrol ihracat limanı ile Şarara ve el-Fil kuyularını kapattığını duyurmuştu.

Hafter'in petrol ihracatını engellemek için attığı bu adımdan sonra Trablus'taki Merkez Bankasının gelirinde büyük kayıplar meydana geldi.

Libya'da günlük üretim kapasitesi 1,2 milyon varilden yaklaşık 120 bin varile düşmüş durumda. NOC, petrol gelirindeki kaybın 2,7 milyar dolara yaklaştığını açıklamıştı.