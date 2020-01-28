Libya'da darbeci General Halife Hafter’in 17 Ocak’ta Hariga, Briga, Sidra ve Ras Lanuf limanlarından petrol akışını durdurmasından sonra, Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) petrol sektörünün ağır bir darbe yediğini açıkladı.

Buna göre, ülke gelirinin yüzde 93’ını teşkil eden petrolün günlük üretimi, 1,2 milyon varilden 284 bin varile düştü.

10 gün içinde yaşanan kayıp, 318 milyon doları aştı.

NOC, Libya ekonomisinin "telafisi zor, büyük" zarara maruz kaldığını ifade etti.

NOC Başkanı Mustafa Sunullah, Londra’daki Chatham House Enstitüsünde yaptığı konuşmada, petrol üretiminin durdurulmasının sadece Libya devletini ve halkını fakirleştirmekle sonuçlanacağını vurguladı.

Sunullah, Financial Times gazetesine verdiği röportajda ise, Hafter’in petrol ihracatına uyguladığı ambargonun devam etmesi durumunda, petrol üretiminin 2011 yılından bu yana en düşük seviyeyi görebileceği konusunda uyarmıştı.

Libya Merkez Bankası Başkanı Sıddık El Kebir de 24 Ocak'ta Bloomberg’e konuşmuş, ülkeden petrol akışının durdurulmasını “kafaya bir kurşun” olarak nitelemişti. Bu konuda uluslararası topluma yardım çağrısı yapmıştı.

Hafter'i petrolü silah olarak kullanıyor

Halife Hafter, Rusya'nın başkenti Moskova’daki ateşkes anlaşmasını imzalamayı reddetmesinden sonra, Trablus’taki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) baskıyı artırmak için ülkeye para akışını sağlayan petrol ihracatını durdurmuştu.

Petrol ihracatının durmasının ardından depolama imkanlarının yetersizliğinden dolayı üretime de büyük bir kısıtlama geldi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) üyesi olan Libya, dünyada keşfedilmiş petrol rezervlerinin yüzde 4,1'ine sahip.

Petrolden sonra keşfedilen doğalgazda da ülke önemli bir konumda. Öyle ki Libya, Afrika'da keşfedilmiş en büyük doğal gaz rezervine sahip ülke.

Ülke petrolünün büyük çoğunluğu "Petrol Hilali" olarak adlandırılan bölgeden çıkartılıyor.

Bu bölge ise ülkenin doğusundaki milis güçlerin lideri Halife Hafter tarafından 2016 yılından beri kontrol altında tutuluyor.